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Мурашко: Алдагы 25 елда яман шеш авырулары барлыкка килү куркынычы артачак

РФ Сәламәтлек саклау министрлыгы башлыгы Михаил Мурашко якындагы 25 елда онкологик авырулар куркынычы артачагын фаразлады.

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