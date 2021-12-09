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Инсайд: «Зенит» готов заплатить 15 млн евро за 20-летнего форварда сборной Уругвая

Инсайд: «Зенит» готов заплатить 15 млн евро за 20-летнего форварда сборной Уругвая

Накануне открытия зимнего трасферного окна пошел очередной разогрев рынка: уругвайский журналист издания El País de Peñarol Вилсон Мендес в своем твиттере запустил информацию об интересе «Зенита» к форварду «Пеньяроля» Агустину Альваресу Мартинесу.

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