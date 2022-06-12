Джо Байден не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден пока не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Al Jazeera, его комментарии на этот счёт прозвучали на фоне возражений против таких намерений со стороны демократов и правозащитников.
Президент США Джо Байден пока не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Al Jazeera, его комментарии на этот счёт прозвучали на фоне возражений против таких намерений со стороны демократов и правозащитников.
Свежие комментарии