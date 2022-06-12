RT Russia

10 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    Читая призыв эстонского премьера Кая Каллас к Западу "оборвать любые связи с Москвой и продолжить её изоляцию из-за с...«Продемонстрирова...
  • Валерий Ворожищев
    А почему шляпа не чёрная?Винер-Усманова: с...
  • Валерий Ваганов
    ,,откуда такая ненависть?" Мизантропыы и вырожденцы, всё живое, творческое, талантливое их ,,корячит" ...а ещё и Побе...Тарасова прокомме...

Джо Байден не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию

Джо Байден не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден пока не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Al Jazeera, его комментарии на этот счёт прозвучали на фоне возражений против таких намерений со стороны демократов и правозащитников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх