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Закон и Порядок

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  • Галина Скрипник
    Не согласна с автором, что - Все бывшие и нынешние жители Украины ПРЕСТУПНИКИ.  Во-первых, не все. Там сейчас существ...Почему глава кага...
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"Выпендривались мы конечно ярко, но победы не будет". На той стороне теперь такие разговоры

"Выпендривались мы конечно ярко, но победы не будет". На той стороне теперь такие разговоры

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните, как в России говорили, что прозрение на той стороне будет тяжелым.

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