Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ — Минобороны РФ

Замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил расчет гаубицы Д-30 группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Центр» на красноармейском направлении, сообщила пресс-служба министерство обороны России 22 октября журналистам.
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