Превращаем луковицу в основу витаминной смеси. Едим по ложке каждый день и о простуде забыли

Лучшее витаминное средство на самые холода готовится из самых простых ингредиентов. Чеснок, имбирь, мед и специи смешиваются прямо в луковице: смесь зарядит энергией, укрепит иммунитет и подарит бодрость.
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