Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Fialka
    а куда перец делсяПревращаем лукови...
  • Валентин Воробьев
    Мед нельзя подвергать термической обработке.Рецепт домашнего ...

Превращаем луковицу в основу витаминной смеси. Едим по ложке каждый день и о простуде забыли

Превращаем луковицу в основу витаминной смеси. Едим по ложке каждый день и о простуде забыли

Лучшее витаминное средство на самые холода готовится из самых простых ингредиентов. Чеснок, имбирь, мед и специи смешиваются прямо в луковице: смесь зарядит энергией, укрепит иммунитет и подарит бодрость.

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Комментарии
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Fialka
а куда перец делся
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