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Белый дом исключил влияние отставки Макконнелла на обсуждения по Украине

Белый дом исключил влияние отставки Макконнелла на обсуждения по Украине

Отставка с должности лидера республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митча Макконнелла не повлияет на обсуждения законопроекта о выделении дополнительного финансирования для оказания помощи Украине.

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