«Искандер» стер в порошок американские Patriot: новости СВО на вечер 22 мая

Пока ВСУ продолжают интенсивные атаки на российские регионы, ВС РФ добиваются успехов на фронте: контроль установлен над селом Новая Полтавка, занят ряд украинских позиций в районе Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике.
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