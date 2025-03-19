Муза Киркорова рассказала про состояние певца после смерти отца: « Я на связи с Филиппом»

Артистка уже выразила коллеге свои соболезнования. Филипп Киркоров и Марго Овсянникова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФилипп Киркоров прилетел в Москву со съемок реалити-шоу и сейчас занимается похоронами отца, который скончался 18 марта в возрасте 92 лет.