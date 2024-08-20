Объявление Termoelectrica для управляющих жилищным фондом

Termoelectrica информирует управляющих жилищным фондом , что остался 41 день, чтобы представить поставщику теплоэнергии механизм распределения потребления тепловой энергии внутри жилого дома, отмечает Noi.
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