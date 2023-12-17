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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций: главное за сутки

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций: главное за сутки

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Евросоюз согласовал 12-й пакет международных санкций против РФ, экс-президент США Трамп назвал действующего лидера Байдена угрозой американской демократии, процитировав Путина, а на Украине заявили, что ВСУ не могут справиться с российскими планирующими авиабомбами.

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