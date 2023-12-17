Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций: главное за сутки

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Евросоюз согласовал 12-й пакет международных санкций против РФ, экс-президент США Трамп назвал действующего лидера Байдена угрозой американской демократии, процитировав Путина, а на Украине заявили, что ВСУ не могут справиться с российскими планирующими авиабомбами.