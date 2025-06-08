Восемь миллиардов на Восток, российский газ ищет путь к Индийскому океану

Инвестиционный манёвр на юге Каспия Посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил, что Россия вложит в газовые проекты Исламской Республики восемь миллиардов долларов, из них пять уже закреплены договорами.
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