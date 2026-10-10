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Царьград

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Слюсарь: ПВО сбила более 50 дронов, в Ростове-на-Дону пожар

Слюсарь: ПВО сбила более 50 дронов, в Ростове-на-Дону пожар

Возгорание в Ростове-на-Дону началось после ночного налёта беспилотников, в ходе которого системы ПВО нейтрализовали более 50 аппаратов.

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