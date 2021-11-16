В Париже 12.11.21 состоялись переговоры России и Франции в формате 2Х2 (главы МИД + МО) которые с нетерпением ожидали в Киеве.
Лавров поставил жёсткое условие для Германии и Франции по Украине. Теперь им решать как дальше жить и с кем дружить
Комментарии
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Рада
По всей Европе, Америке, столько российские мешки попрятали денег в банках.. И накупили недвижимости... Что жесткость Лаврова это очередной пшик для вида.. Игра слов. А вот они толстосумам российским диктовать будут точно. Пример тому центральный банк чужой в столице России. А дельцов заграничных на россиянах деньги делают, миллионы. Нефть качают, и прочие дары природы вывозят... А торговые центры, глобус немцы, макдональс Америки, кивси тоже Америки, твой дом айзербоджансы, рынки разного чуркистана... В Москве диаспоры поселились как у себя дома... Сеть пятерочек Дагестан оосвоил, насилуют пожилых, убивают. В Московском метро, в электричках избивают русских... На ура. Полицаи как при фашистах, в форме от бездари юдашкина по Москве, столице Российской, чурок оббирают прямо на улице щупают... Те злые ненавидят за это Россию, русских. Одним словом круговая порука злодеев людоедов на чиная с думы. Возможно Лавров честный чиновник, хотя верится с трудом. Сердюков делатель миллионов.. И вор, его любовница Васильева, чем занял их Путин? Один поднимает вертолеты с самолетами, другая преподаватель в каком то вузе... Паразит и вредитель Чубайс чем занят Путиным? Все верно то нано.. То очередной обман для россиян приводит в исполнение. Собянин сожрал по всей Москве асфальт, так как ц жены плиточный заводик, то чурок нанял плитку по всей Москве класть, снес все.. Что Лужков наляпал.. Все торговые точки, рынки дорогие построил, места продал подорогой опять же чуркам приезжим, тем кто побогаче... Блевотина кругом денежная. В Москве разрешено все, что можно, и чего нельзя, наркота, проституция, липовое лекарство, липовая медицина, липовое образование.
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6 час.
3
Vasily Golov
Пора высказаться так.Коль Россия сторона конфликта,то она прикончит конфликт,введя десяток дивизий при полном комплекте вооружения.Но Германия и Франция это говорят для того.чтобы стороны конфликта восстановили разрушенный ВСУ Донбасс.Самим стоять в стороне и наблюдать. Рада.Скоро не будет нефти,битума и асфальта.Вспомним булыжные мостовые,но с зеленой энергетикой,высокими тарифами ЖКХ. 1 Квт.ч. от солнечной ЭС стоит более 8 руб+ 8 руб доставка при 2 руб от АЭС.панель на 10 лет.аккумулятор на 5 лет.Замена дорого обойдется.
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4 час.
Vasily Golov
Рада
По всей Европе, Америке, столько российские мешки попрятали денег в банках.. И накупили недвижимости... Что жесткость Лаврова это очередной пшик для вида.. Игра слов. А вот они толстосумам российским диктовать будут точно. Пример тому центральный банк чужой в столице России. А дельцов заграничных на россиянах деньги делают, миллионы. Нефть качают, и прочие дары природы вывозят... А торговые центры, глобус немцы, макдональс Америки, кивси тоже Америки, твой дом айзербоджансы, рынки разного чуркистана... В Москве диаспоры поселились как у себя дома... Сеть пятерочек Дагестан оосвоил, насилуют пожилых, убивают. В Московском метро, в электричках избивают русских... На ура. Полицаи как при фашистах, в форме от бездари юдашкина по Москве, столице Российской, чурок оббирают прямо на улице щупают... Те злые ненавидят за это Россию, русских. Одним словом круговая порука злодеев людоедов на чиная с думы. Возможно Лавров честный чиновник, хотя верится с трудом. Сердюков делатель миллионов.. И вор, его любовница Васильева, чем занял их Путин? Один поднимает вертолеты с самолетами, другая преподаватель в каком то вузе... Паразит и вредитель Чубайс чем занят Путиным? Все верно то нано.. То очередной обман для россиян приводит в исполнение. Собянин сожрал по всей Москве асфальт, так как ц жены плиточный заводик, то чурок нанял плитку по всей Москве класть, снес все.. Что Лужков наляпал.. Все торговые точки, рынки дорогие построил, места продал подорогой опять же чуркам приезжим, тем кто побогаче... Блевотина кругом денежная. В Москве разрешено все, что можно, и чего нельзя, наркота, проституция, липовое лекарство, липовая медицина, липовое образование.
Не хрена Вы не знаете.Прожили более 60 лет.Зря время тратили. В Москве все есть.Как в Греции есть генералы.Есть бывшие беркутовцы в качестве полицейских.Проститутки в Киеве вечернем.Травку разрешили курить на Украине.но в лечебных целях,при ломке. В сосуды сердца ставят стенты, для ликвидации мерцательной аритмии -ЭКС- стимулятор.При лечении коротнавируса дома приносят лекарства,проводят тестирование на ковид. Прожила столько лет и не знала Москву.Пенсионеры имеют право на бесплатные проезд в общественном транспорте и метро,в пригородных электричках.
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4 час.
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