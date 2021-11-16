Лавров поставил жёсткое условие для Германии и Франции по Украине. Теперь им решать как дальше жить и с кем дружить

Рада

По всей Европе, Америке, столько российские мешки попрятали денег в банках.. И накупили недвижимости... Что жесткость Лаврова это очередной пшик для вида.. Игра слов. А вот они толстосумам российским диктовать будут точно. Пример тому центральный банк чужой в столице России. А дельцов заграничных на россиянах деньги делают, миллионы. Нефть качают, и прочие дары природы вывозят... А торговые центры, глобус немцы, макдональс Америки, кивси тоже Америки, твой дом айзербоджансы, рынки разного чуркистана... В Москве диаспоры поселились как у себя дома... Сеть пятерочек Дагестан оосвоил, насилуют пожилых, убивают. В Московском метро, в электричках избивают русских... На ура. Полицаи как при фашистах, в форме от бездари юдашкина по Москве, столице Российской, чурок оббирают прямо на улице щупают... Те злые ненавидят за это Россию, русских. Одним словом круговая порука злодеев людоедов на чиная с думы. Возможно Лавров честный чиновник, хотя верится с трудом. Сердюков делатель миллионов.. И вор, его любовница Васильева, чем занял их Путин? Один поднимает вертолеты с самолетами, другая преподаватель в каком то вузе... Паразит и вредитель Чубайс чем занят Путиным? Все верно то нано.. То очередной обман для россиян приводит в исполнение. Собянин сожрал по всей Москве асфальт, так как ц жены плиточный заводик, то чурок нанял плитку по всей Москве класть, снес все.. Что Лужков наляпал.. Все торговые точки, рынки дорогие построил, места продал подорогой опять же чуркам приезжим, тем кто побогаче... Блевотина кругом денежная. В Москве разрешено все, что можно, и чего нельзя, наркота, проституция, липовое лекарство, липовая медицина, липовое образование.