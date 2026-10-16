ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Музыкальный проект "Рэп Взвод" представил композицию, посвященную годовщине гибели командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.
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