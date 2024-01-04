В Москве открыли 600 пунктов приема новогодних елок на переработку

С каждым годом переработка деревьев становится все популярнее: это экологичный способ избавиться от праздничного дерева после того, как оно отслужитМэрия Москвы объявила о старте ежегодной акции по переработке живых елей «Елочный круговорот».
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