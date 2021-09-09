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Собянин: на Комсомольской площади построят новый вокзал рядом с Ленинградским

Собянин: на Комсомольской площади построят новый вокзал рядом с Ленинградским

Новый объект появится через полтора года. Вокзал построят для поездов высокоскоростной магистрали. По словам мэра Москвы, Комсомольская площадь может стать площадью не трех, а пяти вокзаловРядом с Ленинградским вокзалом в Москве построят еще один.

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