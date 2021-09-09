Собянин: на Комсомольской площади построят новый вокзал рядом с Ленинградским

Новый объект появится через полтора года. Вокзал построят для поездов высокоскоростной магистрали. По словам мэра Москвы, Комсомольская площадь может стать площадью не трех, а пяти вокзаловРядом с Ленинградским вокзалом в Москве построят еще один.