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Расскажу: какие вакансии есть на нашем заводе и почему люди не идут туда работать

Расскажу: какие вакансии есть на нашем заводе и почему люди не идут туда работать

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! О, это интересная история! Когда-то в нашем поселке было 6 заводов и 10 тыщ населения.

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евгений карманович
+++ Коротко и доступно. Автор очень хорошо и быстро реагирует на комменты!
ГусЕна
Т.е. местные алкаши развалили предприятие, бабы воруют даже в сумочках, а виноват Путин:))) Ну, афтор, решила на этом заработать...
ГусЕна
У меня вопрос: на что живут 6 твщ остального населения? На пособия и пенсии?

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