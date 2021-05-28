Расскажу: какие вакансии есть на нашем заводе и почему люди не идут туда работать

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕРасскажу: какие вакансии есть на нашем заводе и почему люди не идут туда работать АВРОРА Здравствуйте, товарищи! О, это интересная история! Когда-то в нашем поселке было 6 заводов и 10 тыщ населения.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьевгений карманович+++ Коротко и доступно. Автор очень хорошо и быстро реагирует на комменты!ГусЕнаТ.е. местные алкаши развалили предприятие, бабы воруют даже в сумочках, а виноват Путин:))) Ну, афтор, решила на этом заработать...ГусЕнаУ меня вопрос: на что живут 6 твщ остального населения? На пособия и пенсии?Комментировать
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