Страшную ошибку допустило руководство: задача - вернуть территории!

«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок – нужно откровен но говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело», – заявил глава ДНР в беседе с «РИА Новости».
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