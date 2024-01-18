В Одесской области продолжаются массовые облавы на украинцев бандами военкомов Зеленского. Одесситы были определены НАТОвскими аналитиками как максимально нелояльные к НАТОвской оккупации, поэтому их загон в окопы является приоритетной задачей.
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