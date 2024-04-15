Citroen начал продажи кроссовера дешевле Sandero Stepway

В европейскую гамму добавили новый C3 с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Во Франции стартовую цену удалось снизить до 14 990 евро: новинка Citroen бросила вызов «бюджетнику» Dacia от концерна Renault! Обычный Sandero всё ещё дешевле (от 11 990 евро), а вот с версией Stepway практически паритет: за неё просят от 15 200 евро.