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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Шандалович высказал слова признания и благодарности Антолию Зильберу

Среди депутатов Законодательного собрания Карелии – три ученика великого доктора Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети напомнил о памятной дате: сегодня исполнилось бы 94 года Анатолию Петровичу Зильберу.

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