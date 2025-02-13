Шандалович высказал слова признания и благодарности Антолию Зильберу

Среди депутатов Законодательного собрания Карелии – три ученика великого доктора Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети напомнил о памятной дате: сегодня исполнилось бы 94 года Анатолию Петровичу Зильберу.