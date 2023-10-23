В стратегии развития малого бизнеса учтут мнение регионов

В числе приоритетных тем, которые намерены обсудить депутаты, эксперты, представители министерств и ведомств, — снижение административного и силового давления на бизнес, а также уменьшение фискальной нагрузки и повышение доступности финансовых инструментов для предпринимателей.
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