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Депутат Деркач рассказал о провокационном плане Порошенко остаться у власти

Депутат Деркач рассказал о провокационном плане Порошенко остаться у власти

Он признался, что эту информацию никогда раньше не озвучивал. Согласно сведениям политика, Порошенко хотел направить украинские катера в Керченский пролив, спровоцировать конфликт, ввести в стране режим ЧП и в итоге перенести президентские выборы.

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