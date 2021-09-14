Депутат Деркач рассказал о провокационном плане Порошенко остаться у власти

Он признался, что эту информацию никогда раньше не озвучивал. Согласно сведениям политика, Порошенко хотел направить украинские катера в Керченский пролив, спровоцировать конфликт, ввести в стране режим ЧП и в итоге перенести президентские выборы.
Он признался, что эту информацию никогда раньше не озвучивал. Согласно сведениям политика, Порошенко хотел направить украинские катера в Керченский пролив, спровоцировать конфликт, ввести в стране режим ЧП и в итоге перенести президентские выборы.
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