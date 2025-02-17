Автоэксперт Стрельбицкий: тянуть с диагностикой при горящей Check Engine не надо

Индикатор Check Engine, расположенный на приборной панели автомобиля, может сигнализировать о неисправностях в работе двигателя или других связанных систем, при этом некоторые виды поломок нужно устранять незамедлительно.
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