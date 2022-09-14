Задержан лжепоставщик растительного масла, обманувший бизнесмена из Якутии на 300 тысяч рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) раскрыли мошенничество, жертвой которого стал местный предприниматель.

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