Задержан лжепоставщик растительного масла, обманувший бизнесмена из Якутии на 300 тысяч рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) раскрыли мошенничество, жертвой которого стал местный предприниматель.
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