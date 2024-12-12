ХАМАС может согласиться на присутствие войск Израиля в Газе — WSJ

Договоренности с Израилем, согласно которой возможно присутствие израильской армии в Газе после окончания боевых действий, может достичь палестинское движение ХАМАС, 12 декабря пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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