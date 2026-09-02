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Царьград

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Избирком Чукотки начал досрочное голосование на отдалённых базах

Избирком Чукотки начал досрочное голосование на отдалённых базах

На Чукотке началось досрочное голосование для сотрудников промышленных баз. Первыми проголосовали старатели артели "Беринг Золото".

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