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Регионы России

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Неймар пропустит 4-6 недель из-за мышечной травмы

Неймар пропустит 4-6 недель из-за мышечной травмы

По результатам обследования, проведённого сегодня, у 34-летнего бразильского футболиста диагностирована травма типа 2B прямой мышцы правого бедра, полученная во время встречи в минувшую среду.

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