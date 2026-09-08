👮♂️ Житель Феодосии предстанет перед судом за взятку в 1,2 млн рублей 43-летний мужчина в июле попытался передать взятку должностному лицу в размере 1,2 миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.
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