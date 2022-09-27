Депутат Лантратова попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации

РИА Новости сообщили, что первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации учителям средней и начальной школы .
РИА Новости сообщили, что первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации учителям средней и начальной школы .
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