MeMo-Logic

140 подписчиков

Свежие комментарии

  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...
  • Ингерман Ланская
    неужели сантехником?Иван Ургант получ...
  • Владимир Моргунов
    А В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭТИХ ГОЛУБЫХ ДЛЯ РОССИИ ????????? О КОМ ПЕЧАЛИТСЯ ДЕПУТАТ ГД ?????? ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ...В Госдуме назвали...

Депутат Лантратова попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации

Депутат Лантратова попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации

РИА Новости сообщили, что первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации учителям средней и начальной школы .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх