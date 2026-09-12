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ИА Регнум

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Путин: ситуация на Ближнем Востоке восстановится, несмотря на все сложности

Ситуация на Ближнем Востоке восстановится, несмотря на нынешние сложности. Об этом 12 сентября на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях саммита БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

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