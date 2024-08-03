VOID Interactive выпустили второе обновление для Ready or Not: Home Invasion Студия VOID Interactive со...

VOID Interactive выпустили второе обновление для Ready or Not: Home InvasionСтудия VOID Interactive сообщила о выходе второго патча для Ready or Not: Home Invasion, в котором разработчики исправили ошибки и сделали приятные улучшения для игры.
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