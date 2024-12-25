Потрясающий абажур из трубы ПВХ

Хотелось бы поделиться с вами, как сделать ажурный абажур для светильника, по внешнему виду который будет похож на художественную ковку, но на самом деле, этот абажур был изготовлен из водосточной ПВХ трубы.
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