Трамп подписал закон о санкциях против России

В администрации Белого дома заявили: "Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О.
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Совсем сбрендил старичок! Вот что желание быть ампиратором делает!