Спорт Уик-Энд

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Посадить, как Малком, четверых на заднее место ‑ это надо уметь!

Посадить, как Малком, четверых на заднее место ‑ это надо уметь!

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий прокомментировал «Спорт уик-энда» победу «Зенита» над «Ростовом» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

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