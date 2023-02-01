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«МЮ» отдал защитника Туанзебе в аренду в «Сток Сити»

«МЮ» отдал защитника Туанзебе в аренду в «Сток Сити»

«Сток Сити» объявил о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе. Клуб из Чемпионшипа арендовал 25-летнего англичанина до конца сезона.

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