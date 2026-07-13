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The Eurasia Daily news agency

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Netanyahu said that Graham* was very nervous during the last conversation with him

Netanyahu said that Graham* was very nervous during the last conversation with him

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reported on Fox News on July 12 that US Senator Lindsey Graham❶ (included in the list of terrorists and extremists of Rosfinmonitoring) became enraged during his last conversation with him.

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