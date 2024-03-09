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Военное обозрение

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Американский телеканал: Вопрос финансирования Украины в ближайшей повестке Конгресса не стоит

Американский телеканал: Вопрос финансирования Украины в ближайшей повестке Конгресса не стоит

В Киеве заявляют о заканчивающихся средствах на финансирование армии.

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