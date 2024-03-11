Студия GamesVoice представила свою версию озвучки A Plague Tale: Innocence Студия GamesVoice объ...

Студия GamesVoice представила свою версию озвучки A Plague Tale: InnocenceСтудия GamesVoice объявила о завершении работ над русской озвучкой приключенческого экшена A Plague Tale: Innocence – первой части приключений брата и сестры Де Рун, которые пытаются выжить в мире, полном людской жестокости и полчищ крыс.