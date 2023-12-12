"Рубилово" в Балтике: Русские готовятся таранить эскадру НАТО, перекрывшую Финский залив

2 дня назад 157K прочитали Новая стратегия НАТО крайне не понравится лимитрофам, но кто же интересуется их мнением? Поскольку противостояние с прицелом на истощение России опустошило закрома альянса, там приняли решение экономить.
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