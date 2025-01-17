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Царьград

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В Подмосковье впервые в России применили инновационный препарат для лечения «детей-бабочек»

В Подмосковье впервые в России применили инновационный препарат для лечения «детей-бабочек»

Лечение проводят врачи Центра генных дерматозов Научно-исследовательского института детства.В Центре генных дерматозов Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) в Подмосковье впервые в России начали применять инновационный препарат для лечения «детей-бабочек».

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