Обнаружена ранее неизвестная форма жизни

Древний гигантский организм Prototaxites может оказаться представителем неизвестной формы жизни. Новое исследование, размещенное на bioRxiv, опровергает прежние версии о его принадлежности к растениям, грибам или водорослям.
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