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Царьград

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В Свердловской области профосмотры прошли 1,9 млн человек за полгода

В Свердловской области профосмотры прошли 1,9 млн человек за полгода

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской области подвели предварительные итоги диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения за первое полугодие 2026 года.

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