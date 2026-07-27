«Россия. Путин. Победа»: Володин подвел итоги VIII созыва Госдумы

На завершающем пленарном заседании VIII созыва Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подвел итоги пятилетней работы, сообщив о 2980 принятых федеральных законах, 183 из которых посвящены обеспечению специальной военной операции, а 250 направлены на противодействие западным санкциям.