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«Россия. Путин. Победа»: Володин подвел итоги VIII созыва Госдумы

«Россия. Путин. Победа»: Володин подвел итоги VIII созыва Госдумы

На завершающем пленарном заседании VIII созыва Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подвел итоги пятилетней работы, сообщив о 2980 принятых федеральных законах, 183 из которых посвящены обеспечению специальной военной операции, а 250 направлены на противодействие западным санкциям.

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