«Россия. Путин. Победа»: Володин подвел итоги VIII созыва Госдумы

На завершающем пленарном заседании VIII созыва Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подвел итоги пятилетней работы, сообщив о 2980 принятых федеральных законах, 183 из которых посвящены обеспечению специальной военной операции, а 250 направлены на противодействие западным санкциям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии