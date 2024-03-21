Авторы Sea of Thieves поделились амбициозными планами на 2024 год До конца 2024 года в S...

Авторы Sea of Thieves поделились амбициозными планами на 2024 годДо конца 2024 года в Sea of Thieves произойдут, пожалуй, самые значительные изменения в базовой игре с момента ее выхода в 2018 году, включая новое оружие, впервые за шесть лет существования игры.