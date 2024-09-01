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Молодые россияне посвящают жизнь тому, чтобы сделать уникальную косметику. Как они совершают прорыв на рынке?

Молодые россияне посвящают жизнь тому, чтобы сделать уникальную косметику. Как они совершают прорыв на рынке?

Открывая бизнес, они не гнались за огромным заработком, но занимались любимым делом. Работая над составами средств, они не стремились возвести заводы по всему миру, но хотели сделать женщин чуть счастливее.

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