Россия получит от Ирана баллистические ракеты, но Запад ограничится гневной риторикой – Bloomberg

Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, будто европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время передаст России баллистические ракеты, что может вызвать быструю и негативную реакцию со стороны западных союзников Украины.
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