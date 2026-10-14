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Eesti Ekspress: Эстония вывести из эксплуатации часть газопровода из России

Eesti Ekspress: Эстония вывести из эксплуатации часть газопровода из России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал хочет закрыть участок газопровода, по которому российский газ через страны Прибалтики может поступать в Калининградскую область.

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