Fujifilm анонсировала широкоформатную камеру мгновенной печати Instax Wide 400 Компан...

Fujifilm анонсировала широкоформатную камеру мгновенной печати Instax Wide 400Компания Fujifilm анонсировала фотоаппарат моментальной печати Instax Wide 400, который позволяет получать снимки в широкоформатном режиме с большим углом обзора.
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